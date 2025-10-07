Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expectativa realista
Análise

O que abriu caminho e quais os próximos passos da negociação de Brasil e EUA

Como o bom negociador que pretende ser, Trump posa de "good cop" (o bom policial dos filmes do gênero), mas indicou um "bad cop" para tocar a conversa, o secretário de Estado, Marco Rubio

