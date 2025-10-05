Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Respostas capitais
Notícia

"O desastre no RS é o melhor exemplo de risco climático físico", diz especialista em direito ambiental

Executiva que integra rede latino-americana diz que não se pode mais perder tempo para entender que mudança no clima é tema  econômico, não de quem "abraça árvore"

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS