Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Combate desorganizado
Análise

O contraste entre a operação que não disparou um tiro e a dos corpos que assombram o Brasil  

Tirar o domínio de territórios da mão do narcotráfico é questão de soberania, mas caminho não é repetir fórmula aplicada há décadas com resultados cada vez piores

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS