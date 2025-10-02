"O Brasil não tem nada, é o país do empreendedorismo", diz fundador da XP

Guilherme Benchimol, da XP, participou de painel na Semana Caldeira. Camila Hermes / Agencia RBS

O grupo de empresários que gosta de crises é minoritário, mas tem representantes afiados como Guilherme Benchimol, fundador e presidente executivo do conselho de administração da XP Inc. O executivo esteve em Porto Alegre nesta quinta-feira (2) para participar da Semana Caldeira, que ocorre até esta sexta-feira (3).

— Todo empreendedor gosta de pressão (...). Gosto de uma crise, porque, normalmente, a concorrência fica na trincheira.

Para ilustrar os motivos que o fazem acreditar que é possível transformar crise em oportunidade, Benchimol recorreu a exemplo do automobilismo:

— É como o (Ayrton) Senna antigamente: numa corrida com pista seca, era difícil ultrapassar mais do que um carro numa volta, mas com pista molhada, ele dava show. A crise é a pista molhada (...). Sempre atravessei as crises crescendo.

E é justamente num Brasil de reviravoltas e contradições que o fundador da XP diz ver caminho aberto para o empreendedorismo prosperar:

— O Brasil é um país mais confuso do que a média. Temos uma foto ruim do país hoje, mas sou confiante com o filme. Vamos melhorar em breve. Do ponto de vista de oportunidade, o Brasil é um país em que falta tudo. Se você é empreendedor, não vai querer morar em Miami ou em Portugal, porque lá já tem tudo. O Brasil não tem nada, é o país do empreendedorismo.

Benchimol disse que é preciso "seguir o instinto empreendedor" e aprender a ser executor na fase inicial do empreendimento. Depois, em etapa mais avançada, é a característica de liderança que deve ser fomentada:

— Eu era uma pessoa muito competente em temas de investimentos. Hoje, não sou mais, meu time sabe muito mais. Mas entendo mais sobre gente, cultura e como extrair o máximo de cada ser humano que está ao meu lado. Não é intuitivo, mas permite mudar de patamar. Normalmente, o fundador ou CEO não teve coragem de abandonar o que fazia e aprender a fazer aquilo que não sabia.

*Colaborou João Pedro Cecchini