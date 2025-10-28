Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Nubank ultrapassa valor de mercado da Petrobras e se torna segunda mais valiosa da América Latina

Fintech brasileira com ações negociadas em Nova York teve forte alta depois de anúncio de abertura de banco nos EUA, tarefa do ex-presidente do BC Roberto Campos Neto

