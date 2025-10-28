Nubank ultrapassa valor de mercado da Petrobras e se torna segunda mais valiosa da América Latina

Empresa agora vale US$ 77,3 bilhões, ou R$ 414,5 bilhões. Nubank / Divulgação

A ainda fintech Nubank ultrapassou o valor de mercado (preço da ação multiplicado pelo volume desses papéis no mercado) da Petrobras nesta terça-feira (28). Por décadas, a estatal petroleira foi a empresa mais valiosa do Brasil.

Agora, a empresa que opera no mercado de finanças e tecnologia vale US$ 77,3 bilhões (R$ 414,5 bilhões no câmbio atual). A empresa negocia suas ações na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse) desde dezembro de 2021.

Com essa cifra, a Nubank se torna a segunda empresa mais valiosa da América Latina, atrás apenas do Mercado Livre, da Argentina, que no país tem um papel semelhante ao WeChat chinês: serve para comprar tíquetes do subte (o metrô bonairense) e até pagar compras em muitas lojas).

A alta das ações da Nubank se segue ao anúncio da intenção de abrir um banco nos Estados Unidos, confirmada na segunda-feira (28) pelo ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, que desde julho é vice-presidente do conselho de administração da fintech.

