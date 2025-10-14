Nova promessa de ajuda de Trump a Milei tenta garantir vitória do aliado nas urnas

Nova reunião, nova promessa de ajuda condicionada a resultado eleitoral. NDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

As relações econômicas entre os Estados Unidos de Donald Trump e a Argentina de Javier Milei são qualquer coisa, menos ortodoxas. Nesta terça-feira (14), ambos voltaram a se encontrar, desta vez na Casa Branca, onde o americano reafirmou tanto a promessa de ajuda quanto a sua condicionalidade: só vai ocorrer se as forças do atual governo garantirem vitória nas eleições parlamentares do dia 26, que definirão metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado.

— Se Milei perder as eleições, não seremos generosos com a Argentina – mais do que explicitou Trump.

Na semana passada, ante risco de explosão no sistema de bandas cambiais combinado com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que dá alguma previsibilidade à economia em constante sobressalto, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, havia anunciado a antecipação da compra de pesos argentinos, "incrível e jamais visto", conforme agentes econômicos locais. Se do ponto de vista financeiro é algo sem precedentes, do lado político é uma clara intromissão de um agente estrangeiro nas eleições de outro país:

— Aqui estamos dando um apoio a você para as eleições — disse Trump a Milei para ser bem entendido, e reiterou que se trata de decisão "ideológica" (palavra dele), já que, se a Argentina for bem sucedida, outros países adotariam medidas semelhantes.

O que se sabe sobre a ajuda é que envolveria um swap cambial (troca de moedas) de US$ 20 bilhões. Não é um empréstimo, nem uma doação, mas pode se tornar. Isso significa que o Tesouro americano vai absorver uma quantidade da moeda argentina equivalente a US$ 20 bilhões. Apenas como curiosidade, seriam cerca de 27 trilhões de pesos. O tamanho do mau negócio para o contribuinte americano depende de quanto esses pesos valerão no futuro próximo.

Parece muito, mas economistas argentinos temem que seja pouco. A essa altura, a imprensa argentina discute abertamente a possibilidade de que o país vizinho avance para uma dolarização depois da eleições. Não parece provável, exatamente porque o país não tem reservas em dólares – por isso precisa do swap –, mas como tudo é sem precedente nessa relação, nada pode ser descartado.

