Multinacional sueca que fatura quase US$ 1 bilhão investe em fábrica no RS

Fundada há cerca de 75 anos na Suécia, a multinacional de embalagens e serviços de logística Nefab passa a ter fábrica no Rio Grande do Sul a partir desta quarta-feira (1º).

A terceira planta da companhia na América Latina está instalada em área industrial em Sapucaia do Sul. As outras duas unidades da empresa na região ficam em Caçapava (SP) e Viña del Mar, no Chile.

Em nova área de 2 mil metros quadrados, a Nefab terá cerca de 20 funcionários para fabricar produtos como embalagens que levam menos de 1 minuto para serem montadas.

Com faturamento global de US$ 966 milhões em 2024, a empresa projeta dobrar de tamanho até 2030 em todo o mundo.

— Nossa estratégia de crescimento sustentável posicionará a Nefab como a principal parceira global em soluções e serviços de embalagens sustentáveis, economizando recursos ambientais e financeiros nas cadeias de suprimentos — diz o diretor para América Latina da Nefab, Eric Wickman.

— Esta nova instalação fortalece nosso compromisso contínuo de estar presentes onde nossos clientes necessitam de nossa atuação — complementa o vice-presidente executivo para Região das Américas, Patric Vestlund.

A empresa teve início, na década de 1940, com produção de caixas resistentes para o transporte de pães. Hoje, o grupo tem cerca de de 5 mil funcionários espalhados por 38 países.

*Colaborou João Pedro Cecchini