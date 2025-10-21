Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Apertando parafuso
Análise

"Milei tem uma motosserra" e "estamos com uma chave de fenda", diz Haddad sobre ajuste

Ministro afirmou que argentino está levando seu país "a breca" (quebrando) e confirmou intenção de recompor quase todo o conteúdo de medida provisória que Câmara deixou caducar

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS