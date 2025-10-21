"Milei tem uma motosserra" e "estamos com uma chave de fenda", diz Haddad sobre ajuste

Haddad tenta manter partes "incontroversas" da MP 13.003. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

Terá sido fã ou hater de si mesmo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao pronunciar as frases do título? Primeiro, é preciso observar que a coluna fez uma síntese, o que pode gerar acusações de "tirar de contexto", então vamos à declaração completa:

— Milei tem uma motosserra para fazer ajuste fiscal, e está levando Argentina a breca. Estamos com uma chave de fenda na mão, apertando parafuso, tirando privilégio de quem gozava de privilégios insustentáveis.

"Levar a breca" (sem crase) é uma expressão antiga que significa "levar a pior", ou simplesmente "quebrar. A comparação de ferramentas foi feita em entrevista à Globonews durante a qual Haddad afirmou que pretende enviar, ainda hoje, dois projetos de lei para tentar viabilizar o orçamento de 2026. Ambos tentarão pegar carona em outras matérias que já tramitam no Congresso para possível votação ainda nesta semana.

Os dos projetos, admitiu Haddad, vão recompor quase todas as medidas previstas na MP 13.003, que a Câmara deixou caducar. Um teria as propostas de corte de gastos, como aperto em benefícios como seguro-defeso e BPC, mais compensação tributária. O outro elevaria a tributação das bets e das fintechs.

— O presidente faz questão que Congresso se debruce sobre o tema, que está trazendo danos, inclusive para a saúde pública. Toda a majoração é para cuidar das pessoas que estão vivendo situação de dependência de jogo — disse sobre as bets.

Sobre fintechs, ponderou que existem financeiras desse tipo que hoje são 10 vezes maiores do que bancos e afirmou:

— Não existe SuperSimples (sistema que reduz tributação para pequenos negócios) para instituições financeiras.

Depois que Lula afirmou que o nível do Congresso nunca foi tão baixo em evento com presença do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), Haddad voltou a tentar assoprar:

— Tem muita gente boa no Congresso disposta a votar esses projetos.

Mas também reclamou que, depois de ter aprovado a PEC Kamikaze, que elevava gastos públicos às vésperas das eleições presidenciais de 2022, alguns agora só querem pensar na disputa de 2026.