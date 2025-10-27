Milei surpreende nas urnas, e o que fará na economia?

Milei derrotou kirchnerismo até em reduto histórico da oposição. LUIS ROBAYO / AFP

Foi tão surpreendente a vitória do presidente da Argentina, Javier Milei, nas eleições parlamentares de domingo, que o jornal argentino Clarin chamou de "milagro". Conseguiu derrotar o kirchnerismo até em um de seus redutos, a província de Buenos Aires, recuperando-se do fracasso nas eleições provinciais de setembro. Foi inesperado até para ele:

— Ganhar na província de Buenos Aires não estava na cabeça de ninguém.

Nos mercados, a reação é positiva. Papéis negociados em Nova York que representam ações de empresas argentinas têm altas de até 37%. O risco-país se aproxima de 1 mil pontos, depois de atingir 1,5 mil. O dólar reage com mais cautela: no varejo (oficial) cai para 1.430 pesos, enquanto no atacado (referência de mercado) desce para perto de 1.355. A Argentina segue sem reservas e precisa conseguir divisas para pagar compromissos sem dar calote.

E agora? Apesar da vitória maiúscula de um partido criado há menos de 10 anos, o governo Milei ainda vai depender de aliados para aprovar no Congresso as reformas pretendidas para a segunda metade de seu mandato. Conforme a imprensa argentina, com um terço nas duas casas legislativas, precisará fazer acordos com os chamados "dialoguistas" – partidos que não estão no governo, mas se dispõem a negociar – e com governadores de províncias – o que o presidente argentino já anunciou.

Fiador da estabilidade precária pré-eleitoral e protagonista de campanha paralela já judicializada na Argentina, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reivindicou crédito no resultado:

— Ele (Milei) teve muita ajuda nossa. Muita ajuda. Eu o apoiei, foi uma recomendação muito forte — disse o presidente dos EUA, atribuindo parte do sucesso também a integrantes de seu gabinete, como o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que ordenou a compra de pesos às vésperas da eleição, em uma atuação raríssima se não for inédita.

Milei deixou a reforma ministerial anunciada antes da eleição para depois de 10 de dezembro – quando assumem os parlamentares eleitos no domingo –, já que o principal alvo, o ex-ministro das Relações Exteriores, renunciou antes. Vai compor para buscar o apoio que ainda falta para completar seu projeto. Chamou atenção o tom menos radical do presidente:

— Pode-se ir pela direita ou mais á esquerda, em maior ou menor velocidade, mas há dois terços da Argentina que quer isso (seu plano de ajuste). Temos matizes, mas queremos o mesmo norte. Não é preciso haver uma visão quase cavernícola (no sentido de pré-histórica) de 'tem de romper com tudo'.

Quem te ouviu, quem te ouve... Agora, será preciso acompanhar que outras surpresas Milei terá para a Argentina.