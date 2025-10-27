Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

O "milagro" 
Análise

Milei surpreende nas urnas, e o que fará na economia?

Presidente argentino modera o discurso, agora diz que "romper com tudo" é "cavernícola", e adia reforma ministerial em busca do apoio que ainda não tem no Congresso

Marta Sfredo

