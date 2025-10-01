Mesmo com aposta em shutdown curto, dólar e bolsa têm dia de volatilidade

Moeda americana fechou com variação para cima de 0,1%, em R$ 5,328. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

A paralisação de serviços federais nos Estados Unidos – o shutdown –, segue no radar do mercado, mesmo depois de oficialmente iniciado. Já suscitou efeitos positivos, pela aposta em mais investimentos em países emergentes como o Brasil, e negativos diante da inevitabilidade. Agora, a aposta se concentra em um período curto de impasse no Congresso. Mesmo assim, o dólar "subiu" e a bolsa desceu nesta quarta-feira (1º), dia de início da aplicação dos cortes e do novo ano fiscal americano.

A moeda americana fechou com variação para cima de 0,11%, em R$ 5,329. O Ibovespa, desta vez, caiu o suficiente para perder o patamar de 146 mil pontos, encerrando o dia em 145,5 mil.

No mercado financeiro, o shutdown tem consequência prática mais imediata do que para a média das pessoas. Pode prejudicar o acesso a dados essenciais para a avaliação de cenário, como o resultado do mercado de trabalho de setembro, que estava previsto para sexta-feira (5). Agora, não há certeza da publicação.

A duração do período de vigência do shutdown é essencial para definir seu impacto econômico. Caso se estenda por muito tempo, pode afetar outras economias, além da americana. Trump protagonizou o maior período de shutdown da história recente, com 35 dias entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. As perdas econômicas geradas por essa longa paralisação de serviços federais foram estimadas em US$ 3 bilhões.