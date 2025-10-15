Félix Zucco / Agencia RBS

A confirmação de reunião na quinta-feira (16) entre os governos do Brasil e dos EUA e a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que não teria "pintado uma química", mas, sim, uma "indústria petroquímica inteira", com Donald Trump não fizeram muito preço no mercado. O dólar variou 0,13% para baixo, fechando em R$ 5,462, e o Ibovespa, subiu 0,65%, para 142,6 mil pontos, nesta quarta-feira (15).

A moeda americana segue acima da cotação observada nas últimas semanas, quando estava no nível de R$ 5,30. Um tom mais conciliador do governo americano em relação à China trouxe certo alívio. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que Trump está disposto a encontrar o presidente da China, Xi Jinping e propôs uma trégua mais longa em relação ao país asiático. Os dois lados trabalham para que uma reunião ocorra no próximo dia 27.

— Os EUA não querem se desvincular da China, mas teriam de agir se Pequim se mostrar um fornecedor não confiável — afirmou Bessent, ainda se referindo ao sinal de que os chineses podem limitar acesso às terras raras.

O secretário aliviou os mercados em geral e um em particular: ao afirmar que a ajuda à Argentina pode chegar a US$ 40 bilhões, com um empréstimo de igual valor ao swap cambial (troca de moedas) já anunciado, ajudou a segurar a ansiedade dos investidores no país vizinho.

No final da semana passada, Trump havia ameaçado taxar a China em 100%. Uma das razões apontadas para forte valorização do dólar naquele momento era o temor de nova escalada na guerra comercial.

*Colaborou João Pedro Cecchini

