Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sinais mistos
Notícia

Mercado anda de lado com TCU menos fiscalista; ações da Braskem voltam a desabar

Investidores digerem o atendimento a recurso da AGU para não cumprir o centro da meta fiscal, enquanto especulações sobre controle da dona do polo gaúcho voltam à cena 

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS