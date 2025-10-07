Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Respostas capitais
Notícia

"Maior alíquota do mundo é a que temos hoje no Brasil", diz responsável pela reforma tributária sobre consumo

Bernard Appy admite que admite que novas regras enfrentem "alguma judicialização", mas diz que tudo foi feito para reduzir esse risco

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS