Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Prejuízo calculado
Notícia

Indústria do RS perde 6,2 mil empregos em dois meses de tarifaço

Apresentado nesta quinta-feira, saldo de setembro do segmento mostra retração de 2,1 mil postos de trabalho

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS