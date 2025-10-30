Indústria do RS perde 6,2 mil empregos em dois meses de tarifaço

O Rio Grande do Sul perdeu 6,2 mil empregos industriais entre agosto e setembro, os dois primeiros meses do tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O levantamento é da Bateleur e considera dados do Novo Caged, atualizados nesta quinta-feira (30).
Segundo relatório da consultoria estratégico-financeira, a queda é resultado não só das sobretaxas impostas por Donald Trump, mas também da desaceleração da atividade econômica por efeito do juro alto. No Estado, a quebra da safra de soja também afetou o desempenho do mercado de trabalho.
Diante desse cenário, a Bateleur revisou sua projeção de crescimento do PIB do RS para 2025, de 2,24% para 1,75%.
Apesar da retração na indústria, o mercado de trabalho gaúcho se mantém aquecido. No acumulado do ano até setembro, o saldo de empregos formais na indústria ficou em 28.381.
Conforme a Bateleur, a expansão do setor de serviços e o aumento dos salários reais contribuem para sustentar o consumo em nível positivo e o número de empregados no Estado, por consequência.
Menos emprego na indústria
- Janeiro: 9.172
- Fevereiro: 16.009
- Março: 6.247
- Abril: 3.728
- Maio: 437
- Junho: –997
- Julho: –34
- Agosto: –4.086
- Setembro: –2.095
*Colaborou João Pedro Cecchini