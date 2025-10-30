Indústria do RS perde 6,2 mil empregos em dois meses de tarifaço

Produção calçados de couro é segmento da indústria que mais emprega no RS. Lauro Alves / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul perdeu 6,2 mil empregos industriais entre agosto e setembro, os dois primeiros meses do tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O levantamento é da Bateleur e considera dados do Novo Caged, atualizados nesta quinta-feira (30).

Segundo relatório da consultoria estratégico-financeira, a queda é resultado não só das sobretaxas impostas por Donald Trump, mas também da desaceleração da atividade econômica por efeito do juro alto. No Estado, a quebra da safra de soja também afetou o desempenho do mercado de trabalho.

Diante desse cenário, a Bateleur revisou sua projeção de crescimento do PIB do RS para 2025, de 2,24% para 1,75%.

Apesar da retração na indústria, o mercado de trabalho gaúcho se mantém aquecido. No acumulado do ano até setembro, o saldo de empregos formais na indústria ficou em 28.381.

Conforme a Bateleur, a expansão do setor de serviços e o aumento dos salários reais contribuem para sustentar o consumo em nível positivo e o número de empregados no Estado, por consequência.

Menos emprego na indústria

Janeiro: 9.172

Fevereiro: 16.009

Março: 6.247

Abril: 3.728

Maio: 437

Junho: –997

Julho: –34

Agosto: –4.086

Setembro: –2.095

*Colaborou João Pedro Cecchini