Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Em Lavras do Sul
Notícia

Grupo aplicou R$ 225 milhões para minerar ouro no RS e planeja investir total de R$ 1,4 bilhão

Em operação, atividade deve produzir cerca de 3 toneladas de ouro ao ano; preço de unidade equivalente a 31 gramas é de cerca de R$ 4 mil

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS