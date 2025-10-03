Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Longe da unanimidade
Governo já admite ceder na tributação de aplicações isentas como LCI e LCA

Na próxima semana, será preciso aprovar MP que compensou aumento do IOF, e equipe econômica admite ao menos suavizar taxação por acordo que ajudou a passar isenção de IR

