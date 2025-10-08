Google seleciona dois estúdios de games gaúchos para programa de US$ 2 milhões

Gaucho and the Grassland explora cultura do Estado. Epopeia Games / Divulgação

Dois estúdios de games gaúchos foram selecionados para participar do Indie Games Fund, programa do Google Play que oferece apoio de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões na cotação atual) e suporte com especialistas para indústria de jogos na América Latina. No total, 10 desenvolvedoras vão receber e dividir os recursos .

As duas empresas do Rio Grande do Sul selecionadas são a DevCats Games, de Caxias do Sul, e a Epopeia Games, de Porto Alegre.

A DevCats assina o A Building Full of Cats 2 (Um prédio cheio de gatos 2, em tradução livre), jogo em que o usuário precisa encontrar gatos escondidos. A Epopeia Games é autora do Gaucho and the Grassland (Gaúcho e o Pampa), que explora a cultura do Estado em simulação de fazenda.

O Indie Games Fund teve sua primeiro edição em 2022 e, em 2025, chega a um total de US$ 8 milhões (cerca de R$ 40 milhões) de investimentos somados, com 40 empresas de games beneficiadas, sendo 22 brasileiras.

Com os recursos do programa, os desenvolvedores podem aportar em melhoria para os jogadores. Para alguns, o fundo é uma oportunidade de explorar o universo de jogos para celular.

Os selecionados

Rogue Snail | Hell Clock (Brasil, do Distrito Federal)

Aurecas Games | Space Defense: Idle Tower TD (Brasil, de Minas Gerais)

Cadabra Games | Adore (Brasil, de Mato Grosso do Sul)

DevCats Games | A Building Full of Cats 2 (Brasil)

| A Building Full of Cats 2 (Brasil) Niebla Games | Causa, Voices of the Dusk (Chile)

Octeto Studios | Sky Oceans: Wings for Hire (Chile)

Robi Studios | Blue Fire (Argentina)

Epopeia Games | Gaucho and the Grassland (Brasil)

| Gaucho and the Grassland (Brasil) Bromio | Remnants of the Rift (México)

Indie Level Studio | Logicubes (Colômbia)

*Colaborou João Pedro Cecchini