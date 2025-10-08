Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Inovação no radar
Notícia

Google seleciona dois estúdios de games gaúchos para programa de US$ 2 milhões

No total, 10 desenvolvedoras de jogos foram escolhidos na América Latina, com resultado apresentado nesta quarta-feira

Marta Sfredo

