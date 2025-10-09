Gigante gaúcha abre sua primeira loja de ferramentas fora do Brasil

Primeira T tools fica em Bogotá, capital da Colômbia. Tramontina / Divulgação

Com 37 lojas de utilidades domésticas espalhadas pelo Brasil e Exterior, a Tramontina abre sua primeira unidade especializada em ferramentas.

A primeira T tools (T ferramentas, em tradução do inglês, como é chamada a operação) fica em Bogotá, capital da Colômbia.

O local de 180 metros quadrados oferece cerca de 600 produtos para profissionais e empresas, sobretudo dos setores de construção, agropecuária e ferragem.

— A Colômbia é um país onde o segmento de ferragem é muito forte e consolidado, o que torna esta inauguração ainda mais importante — diz a gerente comercial da Tramontina Colômbia, Jessica Garnica.

A empresa, que exporta para cerca de 120 países, já estuda a abertura de novas T tools em outros locais.

*Colaborou João Pedro Cecchini