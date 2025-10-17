Gigante da celulose doa 500 mil cadernos para estudantes da rede pública

Empresa de origem chilena com unidade no Rio Grande do Sul, a CMPC vai doar 500 mil cadernos para estudantes de escolas municipais e estaduais em 65 cidades gaúchas .

A ação Escrevendo o Futuro tem entregas que começam neste mês e se estenderão ao longo dos próximos, com apoio das secretarias municipais de Educação. A iniciativa começou ainda na década de 1990 e já contribuiu para a formação de cerca de 8 milhões de estudantes.