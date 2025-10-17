Gigante da celulose doa 500 mil cadernos para estudantes da rede pública

Empresa de origem chilena com unidade no Rio Grande do Sul, a CMPC vai doar 500 mil cadernos para estudantes de escolas municipais e estaduais em 65 cidades gaúchas.
A ação Escrevendo o Futuro tem entregas que começam neste mês e se estenderão ao longo dos próximos, com apoio das secretarias municipais de Educação. A iniciativa começou ainda na década de 1990 e já contribuiu para a formação de cerca de 8 milhões de estudantes.
Recebem as doações cidades onde a empresa tem operações florestais, industriais e portuárias, conforme a lista abaixo.
As cidades
- Santana do Livramento
- São Francisco de Assis
- Itaqui
- São Borja
- Maçambará
- Manoel Viana
- Alegrete
- Cacequi
- Unistalda
- Rosário do Sul
- São Gabriel
- Santa Margarida do Sul
- Vila Nova do Sul
- São Sepé
- Lavras do Sul
- Caçapava do Sul
- Santana da Boa Vista
- Canguçu
- Cachoeira do Sul
- Dom Pedrito
- Encruzilhada do Sul
- Pantano Grande
- Dom Feliciano
- São Jerônimo
- Butiá
- Rio Pardo
- Minas do Leão
- Amaral Ferrador
- Balneário Pinhal
- Camaquã
- Capivari do Sul
- Cerro Grande do Sul
- Cristal
- Cidreira
- Barra do Ribeiro
- Guaíba
- Osório
- Palmares do Sul
- São Lourenço do Sul
- Sertão Santana
- Sentinela do Sul
- Tapes
- Eldorado do Sul
- Mariana Pimentel
- Arroio dos Ratos
- Triunfo
- Barrão do Triunfo
- Charqueadas
- General Câmara
- Pedras Altas
- Pedro Osório
- Candiota
- Pinheiro Machado
- Piratini
- Herval
- Rio Grande
- Bagé
- Arroio Grande
- Jaguarão
- Hulha Negra
- Cerrito
- Capão do Leão
- Aceguá
- Santa Vitória do Palmar
- Pelotas
*Colaborou João Pedro Cecchini