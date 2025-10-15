Gaúcho ajudou empresa de investimentos a decolar com fórmula "pizzaria que só tem muçarela e calabresa"

William Castro Alves esteve em Porto Alegre na última semana. Avenue / Divulgação

Fundada em 2018 por Roberto Lee, com apoio do gaúcho William Castro Alves, a Avenue é considerada uma das primeiras plataformas de investimentos internacionais para brasileiros. Hoje, a empresa tem o Itaú como sócio, cerca de 800 mil clientes e US$ 8 bilhões sob custódia. No começo, no entanto, só oferecia ativos listados na bolsa dos EUA:

— Era o que se conseguia fazer na época. Sempre brinco que abrimos uma pizzaria que só vendia muçarela, calabresa e Coca-Cola. É o que mais sai, mas era só o que tínhamos também — lembra Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue.

Aos poucos, a empresa diversificou: além dos ativos americanos, oferece fundos de investimentos e títulos de renda fixa "de América Latina, EUA, Europa, Japão, do mundo inteiro", diz o economista. Também tem cartão internacional.

A percepção de que o mercado brasileiro era "muito pequeno" teve papel central na criação da Avenue:

— Lee dizia que tínhamos um problema de alocação no Brasil, faltava produto. Era muito dinheiro saindo do banco para pouco mercado. Não é que o brasileiro gostasse tanto do Brasil que só queria investir no Brasil, é que não tinha acesso a investir lá fora — diz Castro Alves.

A proposta "parecia maluquice", mas consistia em conseguir estruturar um modelo mais simples para permitir investimentos de brasileiros no Exterior. Com sede em Miami, nos EUA, a Avenue tem parceira com escritórios de investimentos no Brasil, como as gaúchas Monte Bravo e Ável. Hoje, o Itaú é dono de 35% do capital da Avenue. No próximo mês, o banco poderá assumir o controle da empresa, o que tem alta probabilidade.

Efeito Trump

O dólar mais baixo favorece a entrada de investidores no mercado estrangeiro, o que ajuda a impulsionar os negócios da Avenue, afirma Castro Alves. Mas o risco-país também influencia.

O estrategista-chefe afirma que o episódio do aumento do IOF fez com que mais investidores procurassem a empresa para alocar recursos fora do Brasil. A coluna também quis saber do efeito Donald Trump no mercado financeiro de lá:

— Hoje, nos EUA, tem copo meio cheio e meio vazio. O copo meio vazio é que todo dia tem algo coisa que faz pensar : 'Vou investir agora nos EUA? O Trump é muito maluco'. Por outro lado, apesar de todos os receios, a economia americana continua rodando. Enquanto estamos preocupados com o Trump, tem uma revolução tecnológica acontecendo lá que vai varar o governo Trump — avalia Castro Alves.

*Colaborou João Pedro Cecchini

