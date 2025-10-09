Fundo que emprestou R$ 50 milhões para empresas afetadas por enchente ainda tem recursos

Concebido para socorrer micro e pequenas empresas afetadas pela enchente de 2024, o fundo Retomada RS completa um ano de existência nesta quinta-feira (9) com R$ 50 milhões emprestados a 665 empreendedores em 116 cidades do Estado. O programa ainda tem R$ 15 milhões em caixa até o fim deste ano (saiba condições e como solicitar o crédito abaixo).

O Retomada RS foi criado em outubro do ano passado e, inicialmente, tinha R$ 39,1 milhões para contratação de crédito com juro abaixo da oferta de mercado e prazo para começar a pagar (carência) de seis meses. Como parte dos recursos emprestados voltam e podem ser repassados de novo, o valor total disponível aumentou.

Entre os que tomaram crédito, 93% estão em regiões de baixa renda. Do total, 52,7% usaram os recursos para pagar dívidas e manter as contas em dia e 7%, para recuperar estruturas danificadas pela chuva. Com valores em caixa, 60% dos empreendedores afirmam que conseguiram recuperar um pouco o faturamento. Quase 70% mantiveram o quadro de funcionários, e 23,8% até aumentaram.

— Nosso foco passa a ser recuperar a eficiência econômica do Estado por meio da força dos empreendedores. É um movimento de apoio recorrente e coletivo, com potencial para prosperar ainda mais, com inovação, resiliência e impacto positivo — diz Lucas Conrado, diretor do fundo de impacto Estímulo, responsável pelo Retomada RS.

História de recuperação

Fundador da Long Life, fábrica de racks automotivos com sede em Eldorado do Sul, Ricardo Leal passou por adversidades variadas em sua trajetória de cerca de 30 anos como empreendedor:

— Incêndio, enchente, crise. Minha loja resistiu e eu também.

Durante a cheia de 2024, a água invadiu a Long Life e chegou a dois metros de altura na fábrica, danificando as máquinas. Com empréstimo de R$ 200 mil via Retomada RS, Leal reforçou o capital de giro e recompôs o estoque da empresa. Sobreviveu, mais uma vez.

Como solicitar crédito

Quem pode

Empresas com CNPJ ativo por, no mínimo, 2 anos.

Faturamento mensal entre R$ 10 mil e R$ 400 mil.

Sede no RS, independentemente de impacto direto da enchente.

Histórico de crédito positivo.

Solicitação pelo site (clique aqui), preenchendo apenas sete campos básicos e recebendo a resposta da primeira análise automática em menos de 1 minuto, por e-mail.

Benefícios

Crédito acessível: de R$ 10 mil a R$ 250 mil, sem necessidade de garantias;.

Juro reduzido: taxa fixa de 0,99% a 1,99% ao mês (dependendo da saúde financeira da empresa).

Pagamento flexível: prazo de 36 meses, com seis meses de carência e parcelas fixas.

Agilidade: liberação do crédito em até cinco dias úteis, via processo 100% digital.

Autonomia: sem exigência de prestação de contas detalhada sobre o uso do crédito.

Fortalecimento empresarial: acesso a programas de capacitação e networking.

*Colaborou João Pedro Cecchini