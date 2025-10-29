Fundo de cooperativismo destinará R$ 3 milhões a projetos sociais em 2026

Sistema Ocergs representa 372 cooperativas do Rio Grande do Sul. Sistema Ocergs / Divulgação

Projetos sociais de cooperativas gaúchas vão receber R$ 3 milhões do Fundo Social 2026 do Sescoop/RS. O edital será publicado nesta quinta-feira (30). As inscrições de projetos vão até 30 de novembro. O resultado será apresentado em 23 de janeiro de 2026.

O Sescoop/RS faz parte do Sistema Ocergs, que representa 372 cooperativas do Rio Grande do Sul.

Em três edições, o Fundo Social soma R$ 8 milhões destinados a projetos de responsabilidade socioambiental e cooperativismo.

Entre as 17 iniciativas apoiadas neste ano, estão o Multiplicadores Lixo Zero, da Cooperconcórdia, e o Batalhão do Bem, da Unicred Ponto Capital — ambos selecionados para participar da COP30, em Belém.

*Colaborou João Pedro Cecchini