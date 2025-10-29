Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

A nossa parte
Notícia

Fundo de cooperativismo destinará R$ 3 milhões a projetos sociais em 2026

Edital será publicado nesta quinta-feira

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS