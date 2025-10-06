Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Depois do tarifaço
"Foi positiva", diz Haddad sobre teleconferência entre Lula e Trump

Conversa entre os dois presidentes ocorreu com presença de ministros, do lado do Brasil da Fazenda, das Relações Exteriores e do Desenvolvimento

