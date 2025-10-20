Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Forças opostas
Análise

"Fim do pré-sal" e vésperas da COP30: pressões na exploração na Foz do Amazonas

Área está perto da formação que deu à Guiana, em menos de uma década, o equivalente a 75% das reservas provadas do Brasil 

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS