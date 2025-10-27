Expectativa de acordo em viagem de Lula a Washington em dezembro 

Greer, Bessent, Rubio e Trump (da E para D): equipe dos EUA. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Além de uma reunião cordial com Donald Trump, o que parecia impossível até a véspera, o Brasil conseguiu ainda, em tempo recorde, fazer reunião técnica para começar a encaminhar uma saída para o tarifaço de 50%. Mesmo adiada "do mesmo dia", como anunciado, para o seguinte, ainda é bastante inusual e simbólica do tamanho do avanço bilateral.

— Não deu para avançar mais porque não era o tema dessa viagem. A prioridade dos americanos era a China e outros países asiáticos. Assinaram seis acordos — avalia Welber Barral, ex-secretário de comércio exterior e sócio da consultoria BMJ.

A expectativa de Barral é de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva agende uma viagem aos EUA em dezembro, quando então poderia ser feito um anúncio estruturado do acordo a ser negociado até lá.

— Foi uma vitória em termos de negociação, porque excluiu a parte política e agora vai haver tratativas de verdade, que deve acabar quando Lula marcar uma visita a Washington — avalia Barral.

A primeira reunião ocorreu ainda em Kuala Lumpur nesta segunda-feira (27) no hotel da delegação americana. Do lado brasileiro, participaram o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o secretário-executivo do MDIC, Márcio Rosa, e o assessor internacional de Lula, Audo Faleiro. Do lado americano, ainda alto nível: o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o chefe do USTR (Representante de Comércio dos EUA na sigla em inglês), Jamieson Greer. Sem Rubio.

No site da Casa Branca, estão listados seis acordos feitos por Trump na visita à Ásia. Foram contemplados Camboja, Malásia, Tailândia, Vietnã, alguns com mais de um acordo cada. O da Malásia, considerado o parceiro mais estratégico dos EUA na região, o acerto envolve terras raras, e os termos são semelhantes aos que se especulava como possibilidade para o Brasil.

Inclui uma "parceria estratégica" sobre minerais críticos e terras raras em que a Malásia se compromete a não banir ou impor cotas às exportações desses elementos para os EUA e prevê desenvolvimento do segmento na Malásia em parceria com empresas americanas, garantindo fornecimento para indústrias de alta tecnologia, defesa e energia limpa.