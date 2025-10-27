Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Depois do "impossível"
Análise

Expectativa de acordo em viagem de Lula a Washington em dezembro 

Especialista em comércio exterior vê "vitória da negociação" que excluiu a parte política e agora vai haver tratativa de verdade, mas prevê avanços efetivos só em dezembro

