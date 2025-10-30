EUA e China têm mais uma trégua do que um acordo; é bom Brasil ficar preparado

A esperada reunião entre os presidentes dos Estados Unidos e da China nesta quinta-feira (30) foi festejada por Donald Trump e tratada com a habitual discrição por Xi Jinping. Mas pelo resultado anunciado pela própria Casa Branca, parece ter sido mais uma trégua do que um acordo duradouro. O que mais interessava aos americanos – o acesso às terras raras processadas pelos chineses – teve restrição das exportações suspensas por um ano.
No seu estilo hiperbólico, Trump descreveu o encontro como “incrível” e com "nota 12 em uma escala de 10". Em troca da manutenção do suprimento de terras raras e do compromisso de retomada das compras de soja americana pelos chineses, reduziu a tarifa da China de 57% para 47%. É uma alíquota menor do que a aplicada a produtos brasileiros, de 50%.
Mas se o presidente americano se deu por satisfeito, é sinal de que a China tem de fato uma estratégia eficiente para lidar com seus rompantes protecionistas. Ao abrir e fechar as torneiras das volumosas compras chineses e, principalmente, das matérias-primas disponíveis para a indústria de armamento e para a de tecnologia, consegue neutralizar ou ao menos relativizar as pressões de Trump.
Obviamente, o Brasil não é a China. Para efeito das relações com Trump, o que mais diferencia os dois países é o fato de não termos terras raras para entregar agora à indústria bélica e tecnológica americana. Mas temos um potencial: a segunda maior reserva do planeta, estimada em até 20% do total. É um trunfo nesse jogo pesado.
Com ou sem Trump, os EUA precisam com urgência diversificar seus fornecedores, porque enquanto depender do fornecimento chinês, dará mais poder a seu teórico adversário. É para isso que fez acordos de parceria em terras raras com outros países, como o Japão, que já tem alguma produção, ou a Malásia, que ainda vai desenvolver.
Minerais críticos & terras raras
Não é a mesma coisa: todas as terras raras são minerais críticos, mas nem todos os minerais críticos são terras raras.
Alguns minerais críticos
- Cobalto
- Cobre
- Grafite
- Lítio
- Níquel
- Nióbio
- Titânio
Todas as terras raras
- São 17 elementos químicos que existem na natureza em pequenas concentrações e em minerais complexos, o que exige alta tecnologia para extrair e processar. Um dos menos desconhecidos é o neodímio, com propriedades magnéticas, usado na produção de superímãs em motores de carros elétricos, turbinas eólicas e dispositivos eletrônicos.
- Os 17 raros: cério, érbio, európio, escândio, disprósio, gadolínio, hólmio, itérbio, ítrio, lantânio, lutécio, neodímio, praseodímio, promécio, samário, térbio e túlio.