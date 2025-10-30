EUA e China têm mais uma trégua do que um acordo; é bom Brasil ficar preparado

Trump disse que reunião foi "nota 12 em escala de 10". ANDREW-CABALLERO / AFP

A esperada reunião entre os presidentes dos Estados Unidos e da China nesta quinta-feira (30) foi festejada por Donald Trump e tratada com a habitual discrição por Xi Jinping. Mas pelo resultado anunciado pela própria Casa Branca, parece ter sido mais uma trégua do que um acordo duradouro. O que mais interessava aos americanos – o acesso às terras raras processadas pelos chineses – teve restrição das exportações suspensas por um ano.

No seu estilo hiperbólico, Trump descreveu o encontro como “incrível” e com "nota 12 em uma escala de 10". Em troca da manutenção do suprimento de terras raras e do compromisso de retomada das compras de soja americana pelos chineses, reduziu a tarifa da China de 57% para 47%. É uma alíquota menor do que a aplicada a produtos brasileiros, de 50%.

Mas se o presidente americano se deu por satisfeito, é sinal de que a China tem de fato uma estratégia eficiente para lidar com seus rompantes protecionistas. Ao abrir e fechar as torneiras das volumosas compras chineses e, principalmente, das matérias-primas disponíveis para a indústria de armamento e para a de tecnologia, consegue neutralizar ou ao menos relativizar as pressões de Trump.

Obviamente, o Brasil não é a China. Para efeito das relações com Trump, o que mais diferencia os dois países é o fato de não termos terras raras para entregar agora à indústria bélica e tecnológica americana. Mas temos um potencial: a segunda maior reserva do planeta, estimada em até 20% do total. É um trunfo nesse jogo pesado.

Com ou sem Trump, os EUA precisam com urgência diversificar seus fornecedores, porque enquanto depender do fornecimento chinês, dará mais poder a seu teórico adversário. É para isso que fez acordos de parceria em terras raras com outros países, como o Japão, que já tem alguma produção, ou a Malásia, que ainda vai desenvolver.

Minerais críticos & terras raras

Não é a mesma coisa: todas as terras raras são minerais críticos, mas nem todos os minerais críticos são terras raras.

Alguns minerais críticos

Cobalto

Cobre

Grafite

Lítio

Níquel

Nióbio

Titânio

Todas as terras raras

São 17 elementos químicos que existem na natureza em pequenas concentrações e em minerais complexos, o que exige alta tecnologia para extrair e processar . Um dos menos desconhecidos é o neodímio, com propriedades magnéticas, usado na produção de superímãs em motores de carros elétricos, turbinas eólicas e dispositivos eletrônicos.

. Um dos menos desconhecidos é o neodímio, com propriedades magnéticas, usado na produção de superímãs em motores de carros elétricos, turbinas eólicas e dispositivos eletrônicos. Os 17 raros: cério, érbio, európio, escândio, disprósio, gadolínio, hólmio, itérbio, ítrio, lantânio, lutécio, neodímio, praseodímio, promécio, samário, térbio e túlio.