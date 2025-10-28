Estudo de agência aponta setores gaúchos que poderiam exportar mais

Trabalho aponta capacidade de elevar inserção internacional em segmentos da indústria gaúcha. Roni Rigon / Agencia RBS

Com boa parte das vendas gaúchas ao Exterior afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) fez um estudo chamado Oportunidades de Exportação e Investimentos – RS. É parte de um trabalho destinado a apoiar os Estados nos esforços de conquista de mercados e atração de investimentos estrangeiros.

Além de confirmar que a China (26,2%) é o maior comprador de produtos gaúchos, traz a informação de que o RS depende menos dos Estados Unidos (8,4%) do que a média nacional que estava ao redor de 12% antes do imposto de 50% para entrar no país norte-americano que afetou várias mercadorias. É mais afetado, mas uma proporção menor de comércio.

O mapa aponta 11.327 oportunidades de exportação de produtos gaúchos em 169 setores, com destaque para máquinas agrícolas, ferramentas para uso manual ou em máquinas, calçados, farelos de soja, carnes de aves e celulose (leia a íntegra clicando aqui). Os mercados mais promissores incluem países da América do Sul, como Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Bolívia, além de Guatemala e Angola.

Em 2024, o RS se consolidou como o segundo maior exportador da Região Sul e sétimo no Brasil, com US$ 21,9 bilhões em vendas externas. O estudo identifica setores gaúchos com boa estrutura produtiva local, mas baixa inserção internacional. Entre os que poderiam prospectar clientes no Exterior, cita artefatos de concreto, vidro, defensivos agrícolas e artigos de malharia/tricotagem, que combinam capacidade de oferta e potencial de geração de emprego e renda.

A ApexBrasil vê como tendências para o Estado o fortalecimento de relações comerciais com países da América do Sul, a consolidação dos setores de carnes, celulose e calçados, e a expansão de exportações em setores de alto valor agregado, como máquinas agrícolas e tratores.