Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Na ativa
Notícia

Empresário gaúcho de cem anos "que nunca saiu de cena" vira filme

"Zildo 100 anos: O Homem que Nunca Saiu de Cena" retrata história de empreendedor conhecido no setor de alimentos

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS