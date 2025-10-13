Empresário gaúcho de cem anos "que nunca saiu de cena" vira filme

Zildo de Marchi foi o fundador da Uniagro. Reprodução / Reprodução

Um empresário gaúcho de cem anos terá sua história contada em filme. O lançamento ocorrerá nesta quarta-feira (15), às 19h, em evento no shopping Bourbon Country, em Porto Alegre. O centenário Zildo de Marchi, fundador da Selecionados Uniagro, empresa do setor de alimentos, vai acompanhar a sessão. A estreia ocorre no mês do aniversário de cem anos.

Zildo 100 anos: O Homem que Nunca Saiu de Cena resgata a infância do empresário em Barão, município localizado entre a serra gaúcha e o Vale do Caí, sua chegada à Capital ainda adolescente, os primeiros passos no comércio e a fundação da Lacesa, empresa pioneira em inovações como o leite em saco e o iogurte líquido.

A narrativa ainda destaca a atuação de Zildo em entidades empresariais e a fundação da Selecionados Uniagro, criada quando o empresário já tinha 67 anos.

— A Selecionados Uniagro nasce quando muitos já pensavam que eu deveria descansar. Ver hoje a empresa consolidada, com meus filhos e netos dando continuidade, me enche de orgulho — diz De Marchi.

A produção também abre espaço para memórias pessoais. O fio condutor é a própria voz de Zildo, que reflete sobre sua trajetória.

— Olho para trás e não tenho saudade. Tenho gratidão. Não acredito em parar. Enquanto a vida me permitir, sigo.

