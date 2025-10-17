Empresa que controla maior parte da energia no RS tem novo comando

Sun Peng tem carreira de 30 anos, com passagens por China, Reino Unido e Austrália. CPFL / Divulgação

Empresa responsável por toda a transmissão – transporte no "atacado", ou seja, por linhas de alta voltagem – e de dois terços da distribuição – transporte até as unidades de consumo – de energia no Rio Grande do Sul, por meio da RGE, a CPFL tem mudança no comando.

A empresa, que é controlada pela chinesa State Grid desde 2017, está substituindo o presidente do conselho de administração, cargo mais elevado na gestão. Quem assume é Sun Peng, com cerca de 30 anos de experiência no setor elétrico, em substituição a Daobiao Chen, ao qual a CPFL credita "um período de fortalecimento da governança e consolidação da estratégia de longo prazo".

A troca no topo do comando não deve significar mudança na gestão da CPFL Transmissão, nem na RGE, as duas empresas do grupo que atuam no Estado e têm diretorias próprias.

Sun Peng tem trajetória em instituições de pesquisa, operação e gestão de ativos na China, no Reino Unido e na Austrália. Mestre em Automação e Proteção de Sistemas de Energia pela North China Electric Power University, o executivo ocupa cargos de liderança na State Grid desde 2007.

Na última década, foi membro do conselho e vice-CEO da State Grid & Singapore Power Australia Asset e, desde setembro de 2023, atuava como CEO da State Grid Brazil Holding.