Gigante gaúcha abre loja-conceito em Miami

Unidade fica na região de Midtown, em Miami. Uultis / Divulgação

Marca de móveis de alto padrão do diversificado Grupo Herval, de Dois Irmãos, a Uultis está abrindo uma loja -conceito em Midtown, Miami. Conforme a empresa, a unidade já estava em seu plano estratégico para os Estados Unidos e não foi impactada pelo tarifaço imposto por Donald Trump.

A partir desta quarta-feira (1°), a chamada flagship está em fase de abertura parcial, recebendo apenas clientes selecionados. A inauguração oficial está prevista para os próximos meses. Reúne a maior parte da coleção Uultis e, assim como no Brasil, a unidade de Miami oferece opções de customização de móveis.

— Sentimos a necessidade de mostrar nossa força e identidade. A marca precisa ter no mercado internacional a mesma força que tem no Brasil — afirma o presidente do Grupo Herval, José Agnelo Seger.

Para a empresa, é um passo estratégico para consolidar a presença da marca no mercado americano. A Uultis já tinha showroom em Miami e lojas em Nova York, Los Angeles e Saint Petersburg, também na Flórida. Criada em 2016, a Uultis exporta para cerca de 20 países.

O Grupo Herval tem nada menos de 27 marcas, da indústria de móveis, a mais tradicional, até a iPlace, rede de revenda de produtos da Apple.

*Colaborou João Pedro Cecchini