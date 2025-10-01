Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Expansão no radar
Notícia

Gigante gaúcha abre loja-conceito em Miami

Marca de móveis afirma que decisão havia sido tomada antes de Donald Trump anunciar tarifas

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS