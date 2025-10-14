Empresa faz 50 anos com projeto bilionário em "joia da coroa" de bairro da Capital

Área de 22 mil metros quadrados fica em parte elevada do Jardim Europa. Maiojama / Divulgação

Ao completar 50 anos, a Maiojama tem novos planos para reforçar suas marcas na paisagem de Porto Alegre. Um deles – e sobre o qual há mais suspense – envolve área considerada a "joia da coroa" de um bairro relativamente novo na capital gaúcha, o Jardim Europa.

Rodrigo Rimolo Salomão, um dos coCEOs da incorporadora, diz que a expressão nem é dele: foi tomada emprestada de Mathias Kisslinger Rodrigues, representante da família que é dona dos terrenos e será parceira no projeto literalmente bilionário: tem valor geral de venda (VGV) estimado em R$ 1 bilhão. Os primeiros prédios devem ser lançados no segundo semestre de 2026.

O empreendimento 100% residencial na área de 22 mil metros quadrados ainda nem tem nome, mas vai replicar a parceria entre Maiojama, Plaenge e fundo de investimento Phorbis, criada para a construção do Downtown Trend, que já partiu para a segunda fase. A foto acima mostra a vista do terreno elevado.

Apesar das cifras gigantes do futuro empreendimento, Rimolo diz que a Maiojama se identifica como "incorporadora butique", que não busca os maiores VGVs, mas projetos icônicos com muita atenção aos detalhes.

— Sempre pensamos em design e inovação, e falávamos em sustentabilidade antes de virar moda. Pensamos sempre no uso do imóvel, seja pelo proprietário ou não, porque temos muitos investidores comprando. As incorporadoras têm muita responsabilidade com a cidade em que atuam porque ajudam a definir sua estética – afirma Rimolo.

Nova versão de sucesso