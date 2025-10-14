Dona do ChatGPT detalha projeto "Stargate Argentina" na Patagônia

Sam Altman assina nota formalizando projeto na Argentina. Jason Redmond / AFP

Depois de um anúncio unilateral do governo argentino, nesta terça-feira (14) a OpenAI, dona do ChatGPT, detalhou seu Startgate Argentina, um megacentro de dados para a inteligência artificial que deve ser construído na Patagônia. A frase de abertura da nota oficial (leia a íntegra aqui) ainda é um tanto cautelosa: "A Argentina tem grande potencial para receber o primeiro projeto Stargate na América Latina.

Mas o CEO da OpenAI, Sam Altman diz estar "animado para trabalhar com a Argentina em sua trajetória para se tornar um centro de inteligência artificial para toda a América Latina". Conforme a nota, a empresa argentina Sur Energy vai liderar o projeto que representará aporte de US$ 25 bilhões (cerca R$ 136 bilhões), conforme o governo argentino.

A localização exata não está definida, mas conforme a imprensa argentina haveria preferência por Neuquén, mesma província da jazida de gás e óleo de xisto Vaca Muerta. Entre os critérios para definição, estão acesso a energia e disponibilidade de água.

A definição de local pode ter origem em relações pessoais. A Sur Energia é comandada pelo argentino Emiliano Kargieman, CEO da Satellogic, empresa com sede em Palo Alto, na Califórnia, parte do Vale do Silício. Isso se combina a uma política do governo Milei chamada Regime de Incentivo para Grandes Investimentos (Rigi), que inclui benefícios fiscais e aduaneiros por 30 anos, lançado em 2024 para setores estratégicos.

A Sur Energia já fez acordos, por sua vez, com as empresas locais Central Puerto e Genneia para garantir abastecimento de energia. Apesar de ter potencial localização na mesma província de Vaca Muerta, o datacenter está interessado em energia hídrica, limpa. A Central Puerto opera a represa Piedra del Águila, no rio Limay, com capacidade de gerar 1,4 gigawatts, que fica entre Bariloche e Villa La Angostura, ao sul, e San Martin de los Andes ao norte, três centros turísticos de referência na Patagônia, perto da fronteira com o Chile – logo, longe do mar.

Diante da inquietação com o gasto de água para resfriar esse tipo de instalação, representantes do projeto estão adiantando que o centro de dados usará um sistema de refrigeração de circuito fechado, que não exigiria extrair água de oceanos ou rios.

