Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Conexões e incentivos

Dona do ChatGPT detalha projeto "Stargate Argentina" na Patagônia

Projeto será desenvolvido em associação com a argentina Sur Energy e representará aporte de US$ 25 bilhões (cerca R$ 136 bilhões), segundo o governo argentino

