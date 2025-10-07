Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Percepção de risco
Notícia

Dólar volta a subir e bolsa cai dois níveis em uma só sessão; saiba por quê

Chance de piora na situação fiscal retorna ao cenário, depois de ser ignorada por semanas

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS