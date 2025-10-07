Moeda americana fechou em alta de 0,75%, para R$ 5,351. Félix Zucco / Agencia RBS

Depois de começar a semana em baixa, o dólar fechou em alta de 0,75%, para R$ 5,351 nesta terça-feira (7). O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, acelerou a queda da sessão anterior e caiu mais 1,57%, descendo dois patamares em um só dia, para 141,3 mil pontos.

Operadores observam que o mau humor global tem ajudado a fortalecer a moeda americana. No Brasil, a percepção de aumento do risco fiscal faz os ativos domésticos terem desempenho ainda pior.

Embora fosse prevista a manutenção das isenções de títulos ligados a áreas de expansão econômica, como Letras de Crédito Agrícola (LCAs) e de Crédito Imobiliário (LCIs), nesta quarta-feira, surgiram novas perdas no valor que o governo ambicionada arrecadar.

Mudanças que devem reduzir a arrecadação prevista na medida provisória (MP) alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) contribuem para leitura de potencial piora fiscal. A retomada da discussão sobre tarifa zero nos ônibus municipais também gera receio do ponto de vista das contas públicas.

*Colaborou João Pedro Cecchini

