Após começar a sessão acima de R$ 5,50, o dólar fechou em R$ 5,472, nesta terça-feira (14), com oscilação para cima de 0,18%. O principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), o Ibovespa, também estacionou, em 141,5 mil pontos, resultado de variação para baixo de 0,2%.

Houve movimento de enfraquecimento global da moeda americana por falas do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Jerome Powell. O chefe da instituição disse que o Fed pode estar se aproximando do fim da "redução do balanço patrimonial".

Esse período ainda é resultante de estímulos feitos na época da pandemia, quando o Fed expandiu o balanço. Ao falar em "fim da redução", Powell sinalizou uma possível maior disponibilidade de dólares no mercado. Com isso, houve enfraquecimento do dólar.

O mercado ainda segue atento aos desdobramentos da nova escalada na guerra comercial entre EUA e China. Após Donald Trump adotar tom mais conciliador, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que a China quer "derrubar todo mundo".

