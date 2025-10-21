Moeda americana fechou em R$ 5,39. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Depois de recuar por quatro sessões consecutivas, o dólar fechou em leve alta de 0,36%, para R$ 5,39, nesta terça-feira (21). O principal índice da bolsa de valores brasileiras (B3), o Ibovespa, teve leve baixa de 0,3%, ainda acima de 144 mil pontos.

Os investidores seguem atentos aos desdobramentos da guerra comercial entre EUA e China. Nesta terça-feira, Donald Trump colocou em dúvida a realização de uma reunião com o presidente chinês, Xi Jinping.

Havia expectativa de que os dois chefes de Estado se encontrassem na Coreia do Sul na próxima semana, mas agora a incerteza predomina, o que impactou o mercado financeiro.

O peso argentino fechou a sessão na mínima histórica, mesmo após a oficialização do swap cambial de US$ 20 bilhões (troca de moeda) com os EUA. O dólar no atacado (referência de mercado) subiu 1,1%, para US$ 1.490,5. A taxa de câmbio ficou a apenas 60 centavos do teto da banda cambial, a apenas quatro dias da eleição parlamentar.

*Colaborou João Pedro Cecchini