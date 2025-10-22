Dólar dribla os R$ 5,40 nos últimos minutos com incerteza nos orçamentos dos EUA e do Brasil

Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Depois de recuar por quatro sessões consecutivas, em duas leves altas o dólar passou a maior parte do dia cotado acima R$ 5,40. Mas nos últimos minutos, ficou apenas com oscilação para cima de 0,14%, para R$ 5,397 nesta quarta-feira (22). O principal índice da bolsa de valores, o Ibovespa, também subiu 0,5%.

No câmbio, pesaram o "aniversário" do shutdown (interrupção de serviços federais nos Estados Unidos). Embora não seja um conta "redonda", os 22 dias de duração transformaram o "desligamento" de Trump 2 no segundo mais longo da história americana. Sem novidades sobre o esperado encontro entre o presidente americano e o chinês, Xi Jinping, esse foi o tema externo dominante.

No Brasil, a reação à "estratégia" do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que só dividiu em dois pacotes o conjunto de medidas que não obteve apoio na Câmara, não foi das melhores.

Na Argentina, que está em reta final para as eleições parlamentares, o dólar enfim deu uma trégua nesta quarta-feira (21), com a primeira queda em seis sessões. Conforme fontes do site focado em economia Ámbito, o Tesouro dos Estados Unidos teria voltado a fazer forte (para o tamanho do mercado argentino) venda de dólares, somando US$ 450 milhões.

*Colaborou João Pedro Cecchini