Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mercado financeiro
Notícia

Dólar dribla os R$ 5,40 nos últimos minutos com incerteza nos orçamentos dos EUA e do Brasil

Moeda americana passou maior parte do dia cotado acima desse patamar, mas moderou alta no final do pregão

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS