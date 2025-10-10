Dólar dispara e vai a R$ 5,50 e causa vai além do estresse fiscal; entenda

Moeda americana sobe 2% nesta sexta-feira. Marcos Santos / USP Imagens

Embora a situação fiscal do Brasil seja preocupante, não é só isso que provoca uma disparada do dólar nesta sexta-feira (10). A moeda americana tem alta de 2,36% neste início da tarde, para R$ 5,505, por especulações relacionadas a dívidas privadas. A aceleração se acentuou depois do lançamento do programa habitacional do governo federal, que depende de liberação de empréstimos compulsórios. E ainda pesam as ameaças de Donald Trump à China.

Conforme analistas, há forte saída de investidores externos. Segundo o jornal Valor Econômico, há uma confirmação de venda maciça de títulos da dívida da Raízen, empresa que resultou de associação entre o grupo brasileiro Cosan e a petroleira anglo-holandesa Shell. A causa seria risco de perda de grau de investimento da empresa.

A maioria dos investidores institucionais estrangeiros precisam seguir regras, e uma das principais é a proibição de manter aplicações em empresas que não tenham essa selo de bom pagador. Além do efeito no câmbio, também há reflexos na bolsa, onde as ações da Raízen caem 2,27%.

O endividamento da Raízen é um assunto recorrente no mercado, assim como o da Braskem, que sinalizou buscar uma recuperação extrajudicial depois de ter sua nota de crédito rebaixada. A dívida da Raízen é de R$ 49,5 bilhões, o que corresponde a 4,5 vezes sua geração anual de caixa.

A empresa não publicou qualquer comunicado até agora, mas no dia 8 de setembro havia se manifestado afirmando que estava "avaliado alternativas estratégicas de capitalização".

Leia mais na coluna de Marta Sfredo



