Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mudança de direção
Dólar dispara 2,38% e fecha acima de R$ 5,50; entenda os três motivos para o estresse

Moeda americana teve ressaca com inquietação fiscal, saída de investidores internacionais por problemas no setor privado e ainda ameaças de Trump à China

