Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Risco diminuído
Notícia

Dólar cai e volta a encostar em R$ 5,40 após Trump dizer o óbvio

Bolsa subiu e retomou o nível de 143 mil pontos com redução de risco

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS