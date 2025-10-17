Alívio na guerra comercial entre EUA e China ajudou o real. Bruno Alencastro / Agencia RBS

Assim como o real despenca em momentos de maior estresse, consegue ganhar fôlego quando o risco diminui. Após indicação de alívio na guerra comercial entre Estados Unidos e China, o dólar fechou em queda de 0,69% frente à moeda brasileira nesta sexta-feira (17), para R$ 5,405. O Ibovespa subiu 0,84%, retomando o nível de 143 mil pontos.

O presidente americano, Donald Trump, disse que a tarifa de 100% que ameaça impor sobre produtos chineses "não é sustentável". É o óbvio. E ainda assim, em tempos de trumpestades, fez preço no mercado.

A melhora na percepção de risco contribuiu para fortalecer o real contra o dólar. A moeda brasileira vinha sendo mais afetada do que a média nos últimos dias. por temores internos sobre a situação fiscal do país. A semana terminou sem qualquer solução, mas Trump fez a gentileza de servir um calmante para passar sábado e domingo.

*Colaborou João Pedro Cecchini