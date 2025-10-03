Dois projetos sociais gaúchos participam de Bienal Internacional de Arquitetura

PUI Santa Tereza prevê revitalização de espaços públicos. Sauermartins / Divulgação

Com o tema Extremos, a 14ᵃ Bienal Internacional de Arquitetura recebe dois projetos sociais com origem em Porto Alegre até 19 de outubro em São Paulo. Os dois trabalhos expostos são do escritório de arquitetura sauermartins (com inicial minúscula, mesmo), com sede na capital gaúcha desde 2013.

Um dos projetos é o Comedor Emergencial, inicialmente concebido para servir de refeitório na escola Ana Neri, em Porto Alegre, para desabrigados durante a enchente de 2024. Consiste em grande cobertura e mesa linear, com uso de matéria-prima de baixo custo e de fácil obtenção, que ocupam área antes vazia do terreno escolar.

Hoje, o local é usado como espaço de lazer para os estudantes. Na Bienal, está exposta uma réplica do Comedor Emergencial, que será posteriormente instalada na Ocupação 9 de Julho, em São Paulo.

Outro projeto exposto é o PUI Santa Tereza, no Morro Santa Tereza, que pretende promover intervenções públicas para diminuir distâncias sociais. Em desenvolvimento com o governo do Estado, faz parte uma iniciativa maior para revitalização de três bairros na Região Metropolitana.

No Morro Santa Tereza, região pela qual o escritório sauermartins é responsável no contexto da ação, os arquitetos Cássio Sauer e Elisa Martins planejam qualificar ambientes e criar uma rede de praças.

*Colaborou João Pedro Cecchini