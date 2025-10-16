Derretimento dos Correios constrange governo Lula e desafia equilíbrio fiscal

Empresa pública acumula prejuízo de R$ 4,4 bilhões só no primeiro semestre deste ano. Correios / Divulgação

Com a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) adiada à espera de solução para o rombo estimado em R$ 46 bilhões gerado pela perda de validade da Medida Provisória 13.003, o governo Lula enfrenta o pedido de socorro dos Correios de quase metade desse valor – R$ 20 bilhões – para tentar sobreviver.

O novo buraco exposto pela intervenção da Casa Civil na gestão que gerou prejuízo acumulado de R$ 4,4 bilhões só no primeiro semestre deste ano constrange o governo Lula e desafia a expectativa de equilíbrio fiscal. A perda corresponde ao triplo (222% maior) do registrado no mesmo período do ano anterior. Uma das alegações é a de que a taxação sobre compras em sites estrangeiros abalou uma das principais receitas dos Correios. Mas é insuficiente para justificar um problema desse tamanho.

O plano foi anunciado pelo novo presidente da empresa pública, Emmanoel Schmidt Rondon, que assumiu há 21 dias e detalhou a tentativa de resgate na quarta-feira (15). Inclui renegociação com fornecedores, busca de novas receitas e um plano de demissão voluntária que será financiado por dinheiro novo. Em uma empresa privada, seria caso de recuperação judicial (RJ).

O plano é buscar R$ 10 bilhões ainda neste ano com Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e bancos privados, mais outro tanto em 2026. Para isso, é necessária garantia da União, o que significa dizer que o risco da má gestão pode desembocar no mesmo lugar de sempre, o bolso do pagador de impostos.

Até há 21 dias, os Correios eram comandados pelo advogado Fabiano Silva dos Santos, ligado ao PT. Sob seu comando, o prejuízo acumulado chegou a R$ 7,5 bilhões, quase um terço do valor do resgate. A crise da empresa pública não foi criada por sua gestão, é discutida há anos, como até envelopes vazios sabem. Mas em um país tão cheio de necessidades, uma administração tão desastrosa mantida por tanto tempo é constrangedora.