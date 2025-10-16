Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Buraco extra
Análise

Derretimento dos Correios constrange governo Lula e desafia equilíbrio fiscal

Plano de buscar R$ 10 bilhões ainda neste ano com Banco do Brasil, Caixa e bancos privados, mais outro tanto em 2026 exige garantia da União

