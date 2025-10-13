Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Alívio sem recuperação
Notícia

Depois de disparar, dólar fecha em queda e bolsa sobe, mas risco Brasil segue alto

Moeda americana recua sem apagar efeito de estresse na sexta-feira e fica no nível de R$ 5,40

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS