Dólar fechou em queda de 0,75%, para R$ 5,462. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

O mercado financeiro começou a semana mais aliviado depois de uma sexta-feira (10) estressada. O dólar fechou em queda de 0,75% nesta segunda-feira (13), para R$ 5,462, enquanto o principal índice da bolsa de valores (B3), o Ibovespa, subiu 0,9%, encostando, de novo, no nível de 142 mil pontos.

A principal causa apontada para descompressão foi o recuo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação ao tarifaço de 100% sobre a China.

— O presidente Trump disse que as tarifas não entrarão em vigor até 1º de novembro. Ele se reunirá com o presidente Xi Jinping na Coreia do Sul. Acredito que essa reunião ainda está confirmada — afirmou o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent.

Apesar da queda mais forte nesta segunda-feira, o dólar segue distante do nível de R$ 5,30, observado nas últimas semanas. O risco-país medido pelos CDS (Credit Default Swaps, um título negociado por detentores de dívida soberana) está em 142 pontos-base, o que representa alta de cerca de 10% no último mês. O estresse no mercado de crédito doméstico teve início na sexta-feira, com foco maior no setor privado, contaminando a percepção de risco no câmbio.

*Colaborou João Pedro Cecchini