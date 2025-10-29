Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

ESG na prática
Notícia

De parceria gaúcha, surgem cinco pontos de recarga para carros elétricos no RS

Rede de varejo terá eletropostos integrados a lojas da marca

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS