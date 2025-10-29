De parceria gaúcha, surgem cinco pontos de recarga para carros elétricos no RS

Pontos são equipados com tecnologia da WEG. Esquina do Futuro / Divulgação

Uma parceria entre a varejista gaúcha Lojas Lebes e a Esquina do Futuro, rede gaúcha de eletropostos do Grupo Farroupilha, vai fazer surgirem cinco lojas no Estado com postos para carros elétricos.

Em dois pontos, em Santa Maria e Lajeado, já foram instalados eletropostos em outubro. Outros três, em Rolante, Caxias do Sul e Eldorado do Sul, vão ganhar estação de recarga no próximo mês.

Os novos eletropostos seguem o padrão tecnológico da Esquina do Futuro, equipados com tecnologia da multinacional de origem catarinense WEG, que garante recargas completas em poucos minutos. A exceção é Rolante, que terá unidade de baixo carregamento e gratuita para clientes da Lojas Lebes.

Com as novas operações, a empresa passará a ter 22 eletropostos em operação no Estado: 10 em Porto Alegre, cinco na Região Metropolitana, quatro na Serra, um no Vale do Taquari, um na Região Central e um no Litoral Norte. A previsão é chegar a 50 pontos de recarga até 2026.

*Colaborou João Pedro Cecchini

