Crédito para exportadores do RS afetados por tarifaço soma R$ 679 milhões

Plano Brasil Soberano tem R$ 4 bilhões aprovados no país. Roni Rigon / Agencia RBS

Pouco menos de um mês depois de os recursos começarem a ser liberados, o BNDES soma R$ 679 milhões em crédito aprovado para exportadores do RS no contexto do Plano Brasil Soberano.

O programa é uma forma de apoio com financiamento às empresas afetadas pelo tarifaço de Donald Trump. No acumulado dos dois primeiros meses de sobretaxas, as vendas do RS para os EUA caíram 35,7%.

Do total emprestado a exportadores do Estado, R$ 234 milhões foram para linha capital de giro, para gastos operacionais, e R$ 444,5 milhões para capital de giro diversificação, para busca de novos mercados.

Em todo país, foram aprovados R$ 4 bilhões em crédito, o que significa que empresas com base no Estado receberam cerca de 17% do total. Em 2024, o Rio Grande do Sul representou 4,6% das exportações do Brasil para os Estados Unidos. Desde a abertura do protocolo, o Banco já recebeu R$ 6,7 bilhões em pedidos de empréstimo.

