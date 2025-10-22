Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Efeito contrário
Análise

Contrariando Trump, China substitui Brasil como maior parceiro da Argentina

Em setembro, o comércio total entre o país asiático e o do tango movimentou US$ 3,1 bilhões, acima dos US$ 2,89 bilhões das trocas entre os sócios do Mercosul 

