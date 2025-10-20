Como projeto de R$ 650 milhões de prédio com serviço hoteleiro "escapou" de restrições em Gramado

Nest Mountain Lodge será erguido na Borges de Medeiros. Ownerinc / Divulgação

Um prédio residencial com serviço hoteleiro e valor geral de vendas (VGV) de R$ 650 milhões começa a surgir em Gramado. Mas a análise de novos empreendimentos não estava suspensa? De fato, ainda está. Ocorre que o Nest Mountain Lodge teve seu projeto aprovado no primeiro trimestre, segundo Jeferson Braga, CEO da incorporadora Ownerinc, antes da moratória de 180 dias, oficializada no final de junho.

Serão 106 apartamentos, de 50 a 130 metros quadrados, em três torres na Avenida Borges de Medeiros, 4.451. A área de lazer terá cerca de 4 mil metros quadrados. A Ownerinc, que tem entre seus sócios redes conhecidas do segmento, como Casa Hotéis e ICH, prevê investir R$ 250 milhões no projeto.

Um dos fatores que justifica as altas cifras, diz Braga, é o fato de as unidades serem entregues mobiliadas, decoradas e equipadas. As vendas vão ocorrer em sistema de propriedade compartilhada, com 26 frações por unidade. O valor de cada cota, que será equivalente à estadia dos proprietários por duas semanas, parte de R$ 250 mil.

Ainda não lançado oficialmente, o Nest Mountain Lodge está 5% vendido. Não preocupam Braga o excesso de oferta ou a falta de clientela, motivos listados para a suspensão da análise de novos empreendimento em Gramado:

— A gente vê que o caminho é a qualificação. O problema não está na demanda, mas, sim, na oferta de qualidade, de bons serviços. Não nos preocupa porque trabalhamos com qualidade.

As obras devem começar em 2026, com estimativa de entrega da primeira fase em 36 meses a partir do início da construção.

O Nest Mountain Lodge prevê infraestrutura com piscina com borda infinita e espaço de relaxamento conectado à natureza, além de restaurante, boliche e área para crianças. A depender da disponibilidade, funcionará como hotel, mesmo para quem não adquirir frações de imóveis.

O projeto arquitetônico é assinado pelo engenheiro Ricardo Peccin e Casa Living. Também haverá parceria com o The Registry Collection, que permitirá que proprietários troquem seu tempo no Nest Mountain Lodge por estadias em outros hotéis ao redor do mundo.

A Ownerinc tem outro projeto na serra gaúcha, o Own Time Home Club Gramado, com valor geral de vendas de R$ 500 milhões. Está com 90% de suas unidades vendidas. A primeira fase — área comum do condomínio, estrutura de lazer, 40 apartamentos e 12 casas — deve ser entregue no primeiro trimestre de 2026.

*Colaborou João Pedro Cecchini