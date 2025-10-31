Como marca argentina quer "invadir" o RS... com heladerias 

Heladeria abriu no Bourbon Carlos Gomes nesta semana. Havanna / Divulgação

Tradicional marca argentina de doce de leite e alfajores, a Havanna pretende abrir 20 sorveterias no Rio Grande do Sul até o primeiro semestre de 2026. O plano tem investimento de R$ 6 milhões, sem contar os valores aportados pelos franqueados.

O Brasil é o primeiro país a receber Heladerias Havanna. O projeto teve início em Porto Alegre, com loja aberta em maio. A marca tem três sorveterias no Estado: duas na Capital (no Pontal Shopping e no Bourbon Carlos Gomes) e uma em Passo Fundo (no Bella Città Shopping). No Brasil, são cerca de 35 unidades, com previsão de chegar a 85 até o final deste ano.

Das 20 novas lojas no Rio Grande do Sul, oito serão em Porto Alegre, uma em Canoas, uma em Gravataí, uma em Passo Fundo, duas em Caxias do Sul e uma em Gramado. As demais ainda não têm local definido, mas há possibilidade para Uruguaiana e cidades do Litoral, diz a sócia-fundadora da Havanna Brasil, Adriana Villela.

— Escolhemos o Rio Grande do Sul para abrir a primeira Heladeria Havanna, porque o gaúcho tem sinergia muito grande com a marca, pela proximidade com a cultura argentina. Todas as nossas operações performam muito bem no Estado — afirma Adriana.

As unidades oferecem 14 sabores de sorvete, sendo 12 com doce de leite, a partir de R$ 19,90, além de outras opções de sobremesa e produtos típicos da Havanna, como alfajores e potes de doce de leite.

O plano é chegar a 200 Heladerias Havanna até o final do próximo ano e 500 unidades até 2028, segundo a sócia-fundadora da empresa no Brasil.

*Colaborou João Pedro Cecchini