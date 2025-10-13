Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Custo financeiro alto
Análise

Como fica o juro entre BC de "dentes trincados" e explosão de dívidas de empresas

Mercado se tranquiliza, mas sucessão de problemas dá corpo a questão até há pouco etérea, que é o risco de superendividamento individual e corporativo 

