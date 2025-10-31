Com unidades no Brasil "no vermelho", Gerdau está mais otimista sobre freio à concorrência desleal

Unidades no Brasil operam com prejuízo por "invasão chinesa". Gerdau / Divulgação

Depois de demitir 1,5 mil funcionários de janeiro a julho e anunciar redução de cerca de 20% de investimentos no Brasil para o próximo ano atribuída à "concorrência desleal" do aço chinês, a Gerdau está mais otimista com a possibilidade de o governo adotar mecanismos para reduzir a importação de aço a preços abaixo do mercado.

— O governo federal tem entendido que não temos mais fôlego para trabalhar no vermelho. Estamos um pouco mais otimistas diante da possibilidade de adoção de mecanismos de defesa — disse o CEO, Gustavo Werneck.

No terceiro trimestre, 65% da geração de caixa da companhia veio da América do Norte, o que Werneck diz ser "chocante", por significar que unidades no Brasil estão operando "no vermelho". O CEO observou que os anúncios sobre investimentos no próximo período costumam ser feitos no início do ano, mas o de 2026 foi antecipado "para deixar mais claro a todos os públicos nossa preocupação com o futuro no Brasil".

— O governo federal entendeu que é impossível a indústria de aço sobreviver no Brasil se continuar assim. Não temos resultado por usina, mas boa parte está operando com prejuízo — afirmou Werneck.

Com o tarifaço de Donald Trump, clientes da Gerdau que exportavam para os Estados Unidos tiveram reduções nos pedidos de compras. Por isso, diz torcer por uma negociação entre os dois países para eliminar ou suavizar a alíquota.

— Em cenário já muito complexo, enfrentamos um desafio adicional com a redução de pedidos.

Conforme o diretor financeiro da Gerdau, Rafael Japur, o otimismo tem base em visitas de técnicos do governo federal às usinas para coletar dados. Disse ter expectativa de adoção de medidas antidumping para ao menos dois produtos: fio-máquina (usado em pregos, telas, grades, molas e arames) e bobinas a quente (base para autopeças, eletrodomésticos, móveis de aço e implementos agrícolas), até o segundo trimestre de 2026.

Processos antidumping investigam se há venda a preço abaixo do mercado. Se confirmada, permitem adotar taxas adicionais na importação do produto dentro das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). Japur detalhou que a indústria nacional não tem pedido, uma vez que a definição é baseada nas conclusões do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

No terceiro trimestre, a Gerdau teve queda de 23,9% no lucro em relação a igual período de 2024, para R$ 1,1 bilhão, em boa parte graças aos ganhos obtidos nas operações da América do Norte.