Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Mudança de expectativa
Com unidades no Brasil "no vermelho", Gerdau está mais otimista sobre freio à concorrência desleal

Companhia diz que há apuração técnica de técnicos para adoção de medidas de salvaguarda contra "invasão chinesa" que já abastece 30% da demanda nacional

