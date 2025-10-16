Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sem precedente
Análise

Com promessa dos EUA de duplicar ajuda, Argentina tenta sair do sufoco

Anúncio do secretário do Tesouro de que socorro pode chegar a US$ 40 bilhões não teve efeito no mercado cambial, mas animou ações de empresas

